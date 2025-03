Kui elu annab sulle arendusi, tee neist kunst – Flo Kasearu retsept rõõmsamaks vastupanuks

Flo Kasearu avas Kai kunstikeskuses suure näituse pealkirjaga «BANANA. Ainult mitte minu tagahoovis». Mõlemad pealkirjas olevad mõisted on rahvusvaheliselt kasutuses ja viimasel ajal ka üha populaarsemad. Isegi Kristen Michal kasutab. Palju tahetakse ehitada ja sama palju on neile ehitustele ka vastuseisu. Nagu omamoodi yin-yang.

Ainult mitte minu tagahoovis ehk ingliskeelse akronüümina NIMBY tähendab siis kedagi, kes ütleb, et ehitage kuhu tahate, ainult mitte minu tagahoovi. BANANA aga «build absolutely nothing anywhere near anyone». Ärge ehitage üldse kuhugi midagi. Mõlemat võib käsitleda ka halvustavas võtmes ja mõlemad meenutavad natuke ka kassinimesid.