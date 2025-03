«Fränki» režissöör Tõnis Pill: «Mind kummitab Kehra ebaõiglase surma mälestus»

Vaadates otsa eksiteele sattunud Pauli tegelaskujule, jagub Pillil endal ka üksjagu samastumisruumi. «Millega ma kõige rohkem samastun, on segadus, mis valitseb nii noore inimese peas, kui ta umbes sellises vanuses on. Ta otsib mingisugust tunnustust ja tihtipeale väga valedest kohtadest, üritades jääda silma inimestele, kes võivad lükata ta valesse kohta,» tõdeb Pill. «See on põhiline õppetund, mis mina olen õppinud enda kohta: olin noores eas parajalt segaduses, kuid siis leidsin enda kõrvale õiged inimesed, kellega sai tehtud palju paremaid, loomingule suunavaid otsuseid. Näiteks kutid, kellega hakkasime noorena bändi tegema. See on suunanud mind kunsti radadele. Tänu sellele hakkasin huvituma loomingust, läksin mingi hetk EKAsse, tänu sellele tekkis ka huvi filminduse vastu.»