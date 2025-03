Juurikas. Brüssel andis lumememmedele GO!

Lumememme tegijale on nüüdsest abiks Euroopa Nõukogu kodulehelt allalaetav määrustik, mis aitab kontrolli all hoida kliimale tekitatavat kahju. Erinevalt varasemast tuleb lumememme püstitamisel jälgida, et kavandatava lumememme suurus ei ületa normatiivis ettenähtud piire, selleks tuleb projekt eelnevalt kooskõlastada kohaliku omavalitsuse kliimaministeeriumi ja haldusüksuse keskkonnaametiga. Eriti hoolikas tuleb olla lapsevanematel, et nad tähelepanelikult jälgiksid, et lapsed teadmatusest reegleid ei rikuks ega püstitaks lubatud normidele mittevastavat lumememme!