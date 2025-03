Eesti Barokkorkester avab Anna Magdalena Bachi noodiraamatu

«Huvitav nüanss on see, et me teame seda raamatukest kui peaasjalikult klahvpillile suunatud kogumikku. Aga kui vaadata sinna sisse, et mis seal sees on ja kes selle muusika kirjutas, siis läheb kogu lugu võluvalt kirjuks,» ütleb Taavi-Mats Utt. «Nimelt sisaldab see peale vana Bachi enda lugude ka neid, mida tema lapsed kirjutasid. Lisaks on seal väga tuntud heliloojate teoseid, mis olid küll seatud klahvpillile, aga mille originaalid kõlasid esmalt hoopis orkestriga.»

Osad kontserdil kõlavatest lugudest on Anna Magdalena vihiku tarvis klahvpillile ümber tehtud orkestrirepertuaar, teine osa on kohe originaalis kirjutatud klahvpillile ja alles siis orkestrile seatud.

Arranžeeringu rätsepatöö

«Meil on vedanud, et meie orkestri kapellmeister teeb täpselt sama tööd mida 18. sajandi kapellmeistridki ehk nad vaatasid täpselt, mis võimalused on: millised instrumentalistid ja lauljad on käepärast ja mida sellisele koosseisule seada saab,» ütleb Utt viitega orkestri kapellmeistrile Andrew Lawrence-Kingile. «Täpselt samuti on ka Eesti Barokkorkestriga – vaadatakse täpselt, kes on kontserdi kuupäeval võtta, ja nendele inimestele Andrew need väga eriilmelised lood seadiski. Nagu ikka, on orkestri koosseis seegi kord suhteliselt kirju.»

Kontsert pealkirjaga «Anna Magdalena Bachi noodiraamat» algab teisipäeval, 1. aprillil kell 19 mustpeade maja valges saalis.

Enne seda, samal päeval algusega kell 16, toimub peaproov, mida on oodatud kuulama-vaatama ka koolieelikud. Peaproov on tasuta ja tegu on harukordse võimalusega, sest eelkooliealised lapsed reeglina kontsertidele ei pääse.