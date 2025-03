ARVUSTUS Koristamast keelduv Lumivalgeke kohtub digipöialpoistega

Paraku on «Lumivalgeke» vaimselt ja isegi pildiliselt väike ja tühine film, mis sedalaadi mõttelõnga arendada ei viitsi. Enamikul varasematel Disney uusversioonidel on vähemalt olnud omad tugevused: «Lõvikuningale» andis elu võimsalt fotorealistlik 3D-animatsioon, «Tuhkatriinus» särasid fantastilised kostüümid ning «​Aladdinis» püüdis pilku laheda parkour’iga vürtsitatud tagaajamine. Aga pärast «Lumivalgekest» oleks Disneyl küll uut võlupeeglit vaja, et endaga tõtt vaadata ja küsida, kas nii on ikka ilus.