KOMMENTAAR Sõnateatri parimad rolliportreed pakuvad lähivõtteid inimese pahelisusest

Näitlejatöö üks suurimaid muresid on lisaks iga etenduse efemeersusele ka see, et kunagi ei saa lõpuni oma töö tulemust sõnastada. Rolli ei saa mõõta-kaaluda, tabelis teistega kõrvutada. Sellest, kas kood töötab või kas pink on istumiskõlblik, saab üsna ruttu aimu – aga kuidas on millegagi, mis sünnib iseenda sees ja mida seejärel teistele visandatakse?