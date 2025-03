OHTLIK ELU Õnneotsing Instagramis viis tüdruku meeleheitele

Pealtnäha on kõik hästi – Iiris on ilus ja meeldib kõigile. Sõltumata sellest, kuidas ta teistega käitub, tahavad kõik tema sõbrad olla. Tüdruk naudib tähelepanu, kuid tunneb sisimas, et ei tea tegelikult, kes ta on ja kas ta üldse peaks selle välja uurima. Kui lähtuda sotsiaalmeedia mullist, mille ta on endale loonud, siis tundub, et ei pea – välimusest piisab. Instagrami südametemeres hulpides kasvab Iirises usk, et varem või hiljem kaasneb südametega õnn. Tema õnn on kuulsus ja raha.