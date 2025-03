NÄDALA RAAMAT Reservaadirahvas hakkab vastu

Vabat on avaldanud mitmeid luulekogusid, mis on saanud vastakat tagasisidet. Kui tema teise kogu, «Naerutaltsutaja» (2009) puhul hüüatas Jaak Urmet: «Luuletaja, ole ometi julgem!», siis viimase kogu, «Püüdmatusejumalanna kannul» (2023) puhul tõdes Lauri Sommer: «Temas on midagi mungalikult rituaalset, natuke filosoofi ja natuke jutlustajat. Yhesõnaga, endisaegset inimest. Ja sellised ongi meie vaevleva maa sydametunnistus.»