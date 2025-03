Selle kunsti apologeedid leidsid, et kuna Itaalial on teistsugused ajaloolised ja sotsiaalmajanduslikud tingimused kui USA-l, siis oleks hea neid arvesse võtta. Olla näiteks humanistlikum, arvasid nad. Laias laastus tähendas arte povera seda, et kunsti tehti prügist. Või üldse materjalist, millest varem polnud tehtud, ja nii, nagu varem polnud tehtud. Arte povera üks eelkäija Piero Manzoni suutis esimesena kunstikaubaks teha omaenda hingeõhu ja kaka. Manzonile tegi oma kurikuulsa kakateosega mõneti hommage’i Jaan Toomik.