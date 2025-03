«Teene osutamisel me eeldame teiselt teatavat laadi käitumist, kas pole? Kui kristalselt aus olla, siis tegelikult ma ju ootasin, et mind tänataks, oleks piisanud ühest «aitähist». Ma tahtsin tunda, et olen oluline, et olen hea inimene, keegi, kelle peale saab alati loota ja kes ulatab abikäe. Kui ma seda kõike aga tagasi ei saanud, tabas mind pettumus.