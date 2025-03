«Eneseabiõpik» on lavastus täiskasvanud inimestele. Neile, kes on kogenud ekstaasi ja kaotust ja kes sellest hoolimata usuvad, et ratsionaalsete ja tundlike inimestena on võimalik olla kirglik ja turvaline, ootamatu, ohtlik ja argine. Kümme näitlejat joovad koos kasti šampanjat ja muutuvad viimaks isegi eleegilisteks.