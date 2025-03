ERIC CLAPTON 80 Bluusilegend, kes käis pimeduse äärel ning tuli elusa ja paremana tagasi

Clapton oli kodumaal Inglismaal juba enne «Creami» nii kuulus, et mõned nimetasid teda Jumalaks. 1966. aastal loodud «Cream» muutis ta kuulsaks ka Ameerikas. «Cream» oli aga Bruce'i bänd, peamiselt laulis ja kirjutas Bruce. Soolokarjääriga Claptoni edu jätkus. Laulust «I Shot the Sheriff» (1974) sai tema esimene esikohahitt ja Clapton plaanis järgmisele plaadile pealkirjaks panna «The World's Greatest Guitar Player (There's One in Every Crowd)».