RAHVAS TAHAB «RAHAMAAD» Piletid tulid taas müüki, Draamateatri ja Piletimaailma veebilehed jooksid kokku

Piletimaailm ei pidanud koormusele üldse vastu ja seetõttu on praegu maas terve veebileht, mis tähendab, et seal ei saa hetkel osta pileteid ka teistele üritustele. Ühismeedias on jagatud soovitust siseneda Piletimaailma lehele juba tund aega varem ning kannatust varuda.