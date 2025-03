Nägin hiljuti dokfilmi performance’i-kunstnik Marina Abramovićist, kus näidati inimesi muuseumi ees magamiskottidega ööbimas, et avaneks võimalus kunstnikuga paar minutitki tõtt vaadata. Mõtlesin, et jätkub ikka inimestel tahtmist, oskamata arvata, et esmaspäeval näitavad eestlased «Rahamaa» piletite saamiseks veel tõsisemat pealehakkamist.​ Mis Piletimaailma veebis juba varahommikul käivitus, oli nagu stseen «Braveheartist»​.