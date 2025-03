«Ma saan saami keelest natuke aru, aga ise seda ei räägi,» tunnistab Pedersen. Ta peab seda norrastamispoliitika tulemuseks. «Keele rääkimine katkes. Meie piirkond oli üks neist, mis kannatas norrastamise all kõige rängemalt. Mu vanaema ei tahtnud saami keelega tegemist teha ja ütles, et ta seda ei räägi. Hiljem ta mulle siiski tunnistas, et oskab. Kui ta oli jäänud dementseks, hakkas ta seda uuesti rääkima ning tegi seda soravalt.» Stiani põlvkond on hakanud «keelt tagasi võtma», paljud ta eakaaslased proovivad seda ära õppida, aga see on raske.