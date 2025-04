KAS IKKAGI VANDENÕU? John F. Kennedy atendaadi osas tuleb ülekuulamine

Esindaja Anna Paulina Luna, föderaalsete saladuste deklassifitseerimise töögrupi juht, ütles, et seadusandjad kuulevad tunnistajate sõnavõtte dokumentide väärtuse kohta. Oliver Stone on Kennedyst teinud kuulsa filmi «JFK», mis ilmus 1991. aastal ning pälvis kaks Oscarit. Stone on istungil üks mitmest tunnistajast.