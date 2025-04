INTERVJUU Uue ajakirja vastutav toimetaja Anne Vetik: paberajakiri on luksus

See on veebiajakiri, mis paaril korral aastas võtab füüsilise kuju. Platvorm fotograafidele, kirjutajatele ja muudele tegelastele, kus käsitletakse seinast seina fenomene ja teemasid, mis praegu Eestis olemas olevatesse lehtedesse ja ajakirjadesse otseselt ei mahu. Ruumi on disainile, moele ja loovtööstuses (jah, ma tean, see on jube sõna, aga paremat pole ka võtta) toimetavatele persoonidele ning niisama inimeseks olemisele keset kapitalismi. Paljus läbi nn z-generatsiooni prisma.