Polegi aprillinali: Brad Pitt naaseb Tarantino abiga ühte oma kuulsamasse rolli

Kaskadöör Cliff Booth filmis «Ükskord ammu Hollywoodis» on üks Brad Piti salapärasemaid ja karismaatilisemaid tegelaskujusid. Mõni ime, et Pitt plaanib nüüd «Ükskord ammu Hollywoodi» järjes uuesti sellesse rolli astuda. Tal on selleks lausa olemas Tarantino kirjutatud stsenaarium, kuid järge hakkab tegema üks teine režissöör, kelle nime teatakse sama hästi kui Tarantino oma.