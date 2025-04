MART SANDER Kassahitist katastroofiks ehk Nürivalgekese õpetlik juhtum

Mis juhtuks, kui Coca-Cola otsustaks oma toodet ajakohastades hakata seda turustama sinisena, koriandrimaitselisena ning kandilises pudelis, nime all Woke-a-Cola? Või kui McDonald's leiaks, et burgerid ei vasta aasta 2025 ideoloogiale ning serveeriksid edaspidi ainult sojakotlette laktoosi- ja gluteiinivaba saialaadse toote vahel, mille kõrvale saab kuulata motiveerivat taskuhäälingut identiteedipoliitikast? Just: juhtuks seesama, mis on nüüd juhtunud kolmanda suure Ameerika ikooni Disneyga, kirjutab Mart Sander.