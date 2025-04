Sisso and Maiko

Kui eelmise aasta lõpus pidin kokku panema aasta parimaid plaate, sattus sinna ka nende tansaanlaste teos. Lugupeetud muusikaajakirja The Wire vastavas listis olid nad ka kõrgel kohal. Seda üllatavam ja rõõmustavam oli näha, et nad TMW hingekirjas. See on näide sealsest kohalikust muusika- ja tantsustiilist singeli’st. Kõlab nagu puust laual lahti võetud vana arvuti, mille peale on kallatud ämbritäis karamellkisselli ja mille lähedal nuusib pulstunud karvaga koer, kes mõtleb, mida nüüd edasi.