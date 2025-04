SUUR TUNNUSTUS Elutööpreemia pälvinud Priit Pärn: see auhind ei kuulu ainult mulle

Pidulikul Monstra Festivali lõputseremoonial andis preemia üle Eesti suursaadik Portugalis Moonika Kase ning auhinna puhul toodi esile, miks just Pärn nii erilist tunnustust väärt on: eksimatu graafilise stiili, ekstsentrilise ja peene huumorimeele ning väga omapärase jutustamisviisiga Priit Pärn on end kogu oma karjääri jooksul kinnitanud ühe tunnustatuima kunstnikuna Eesti ja maailma animatsioonis.