Elektroonilise muusika artist V4R1 avaldas topeltsingli «Moth / Mellite»

Eesti elektroonilise muusika artist V4R1 (kodanikunimega Sander Saarmets) avaldas koostöös plaadifirmaga Glitch Please värske topeltsingli «Moth / Mellite».

Eesti elektroonilise muusika artist V4R1 (kodanikunimega Sander Saarmets) avaldas koostöös plaadifirmaga Glitch Please värske topeltsingli «Moth / Mellite», mis laiendab helide tajumise ja emotsionaalse sügavuse piire. See teos on jätk V4R1 varasemale loomingule, uurides aja, ruumi ja mälu seoseid läbi keeruka helidisaini ja kaasahaaravate tekstuuride.