TRAAGILISED SÕJALOOD Platnoimentaliteet sünnitab julmust, aga kultuur põhineb empaatial

Autor teeb äärmiselt vajalikku tööd, pealegi veel väga hästi, selles pole kahtlust. Probleem on hoopis selles, et kannatuste eheda kirjeldamisega kompame tihti inimliku vastuvõtuvõime piire. See ületab mõistliku kujutlusvõime taluvuse ja tahaks ju öelda, et seda on liiga palju. Selline on ehe julmus kõigi oma tagajärgedega, milleks on kannatused.