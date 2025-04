Suunamudija ja kirjanik Satu Rämö on sündinud 1980 Soomes Forssas, aga elab Islandi loodenurgas Ísafjörðuris, on abielus ja kasvatab kahte last. Tunamullu oli ta Soome enim müüdud kirjanik ja tema raamatuid müüdi 426 000 euro eest.

Foto: Björgvin Hilmarsson/wsoy