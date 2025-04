NÄDALA PLAAT Deafheaven vahepeal pehmeks läinud ei ole

Igal juhul on nende kuues stuudioalbum «Lonely People With Power» tagasi pöördunud varasemate raskemate ja karmimate helide juurde, kuid Deafheaven poleks Deafheaven, kui ta ei teeks seda uues võtmes. Karmi koore all on bänd suutnud jääda meloodiliseks ja omamoodi rahustavaks ning see teeb nendest väga žanriülese metal-bändi, mida kuulavad ja austavad ka need, kellele see žanr enamasti kaugeks ja ebamääraseks jääb. Kuidas nii on läinud?