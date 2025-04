NÄDALA FILM Aasta comeback? Pamela Anderson naaseb sõutüdrukuna kinolinale

Comeback’i tegev Pamela Anderson mängib filmis revüütantsijat Shellyt, kes on üle 30 aasta kaasa löönud Las Vegase legendaarses etenduses. Algusaegadel oli «Razzle Dazzle» muidugi oma nime väärt, tantsijaid koheldi staaridena ja saalid olid puupüsti täis. Filmis on vaatluse all aga revüü viimased nädalad, kui saabub uudis, et etendus lõpetatakse ja asendatakse nüüdisaegsema programmiga.

Shelly peab end naiivselt tantsukunstnikuks, kes on karjääri ja kunsti nimel rohkelt ohverdanud. Tema noorte kolleegide jaoks on revüü lihtsalt võimalus tantsides raha teenida, mõni peab seda isegi labaseks alastietenduseks. Ajad on muutunud ning Shelly peab lõpuks teatrikoridoridest välja tulema ja mõistma, et on elu pühendanud millelegi, mis ei anna talle lõpuks mitte midagi vastu, isegi pensioni mitte.