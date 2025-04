KINDEL LAKS Meisid pole üks, vaid kolm

Vaimustavad õed Meid

Suur ja väga hea üllatus on Kumus õdede Meide näitus, mida väga-väga soovitan. Natalie Mei nimi on ju tuttav, aga tema tööd, ent eriti veel Lydia Mei maailm oli minule võimas avastus. Kristine Mei võib-olla jääb väga hästi kureeritud näitusel natuke teiste õdede varju, sest paljud tema tööd pole säilinud, aga igatahes minul tekkis õdede elu ja tegemiste vastu veelgi suurem huvi (õnneks on müügil sisukas raamat, mis nüüd ootab mul avamist ja lugemist), sest nad nende lood on inspireerivad. Super, et selline näitus on Kumus 31.augustini avatud. Meeste loodud ja hinnatud kunsti kõrval on varjus ägedat naiste loodud kunsti. Tasub avastada ja väärtustada!