INTERVJUU Mingo Rajandi: ma tahan oma loominguga midagi öelda, mul on seisukoht ja kirjutan sellele paksult alla

Arvan, et mu publik võiks olla suurem. Usun, et neid inimesi, kes minu loomingut võiks hinnata, on tegelikult rohkem. Vahel mulle näib, et mu ümber on mingisugused nähtamatud püünised. Osa inimesi arvab, et see on ju «selline asi», ma ei hakkagi seda kuulama, sest mulle «selline asi» ei meeldi. Kuigi ma ise tunnen, et ma ei kuulu jäigalt eriti kuhugi ja mu looming muutub ja iga projekt on erinev. Liigun mingisuguste maailmade vahel. Kui ei oleks müügitööga vaja ennast klassifitseerida, siis ise ma ei teeks seda üldse.