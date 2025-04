Ann Dowd ja «Teenijanna lugu» meeskond vihjavad eelseisvale jätkusarjale «Testamendid», vahendab Hollywood Reporter. «Püüdsime mitte teha sama saadet uuesti, nii et selles on nooremad hääled, sellel on täiesti erinev tunne ja täiesti erinev meeleolu,» õrritab looja Bruce Miller.