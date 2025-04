Vabaduse hääl Narvas: kohtuvad võim, mälu ja identiteet

Esmakordselt jõuab lavale Mari-Liis Lille uus dokumentaallavastus «Sisekliima», mis põhineb intervjuudel Narva elanike ja endise sõjatehase Baltijetsi töötajatega. Lavastus uurib, kuidas salastatud tehas mõjutas kohalikku kogukonda ja kuidas see pärand elab edasi tänases Narvas. Narva on üliintrigeeriv koht, kus teha teatrit, seal käies tekib välismaa tunne. Natuke hirmutav on tunda end oma kodumaal kui välismaal. Rääkides narvakate lugusid, tutvustades ning väärindades Narva pärandit ja ajalugu, saame näidata, et Narva ei ole Eestist eraldi.