Kuna tegu on ka omamoodi põnevuslooga, jätan süžeekäigud teatrivaatajale avastamiseks, piirdudes vaid tõdemusega, et tegu on lavastusega lavastuses, filmi «Sisalik» loomislooga, milles filmitegelaste ja neid kehastavate artistide lood põimuvad. Kesler on kindla käega lavastaja, kellele meeldib kõrvutada mastaapset ja intiimset, hingedraamat ja farssi ning luua mitmeplaanilisi, keerukaid karaktereid.