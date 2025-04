NALJA NABANI Kobakäpast võmm on tagasi! Ilmus menukomöödia «Palja relvaga» uus humoorikas reklaamklipp

Paramounti kauaoodatud «Palja relvaga» filmiseeria uusversioon, mis parodeerib politseifilme, esimene reklaamklipp on avaldatud. Uues filmis astub peaosatäitjana üles Liam Neeson, kes mängib Frank Drebin nooremat – Leslie Nielseni kohmakate detektiivifilmide peategelase poega.

Treiler tutvustab teda kui märgatavalt kogenumat tegutsejat kui tema hiline isa. Muuhulgas on reklaamklipis stseen, kus Neeson muudab vastase relvituks, kandes koolitüdruku kostüümi ja kasutades teritatud pulgakommi. Seejärel näidatakse teda pisarais pöördumas isa portree poole, samal ajal kui Ed Hocken'i (George Kennedy) ja, veelgi enam üllatavalt, Nordbergi (OJ Simpson) lapsed tema eeskuju järgivad..

Uue filmi režissöör on Akiva Schaffer ja produtsent Seth Macfarlane. Lisaks löövad filmis kaasa Pamela Anderson ja Danny Huston.

72-aastane Neeson sai Oscari-nominatsiooni oma rolli eest 1993. aasta filmis «Schindleri nimekiri» ja leidis uue tuule tiibadesse tegutsejana märulifilmides, sealhulgas «​Röövitud» filmiseerias. Vaatamata kuulujuttudele, et ta võiks oma relva varna riputada, on Neeson jätkanud märulifilmides mängimist, viimane neist on 2024. aasta «Absolution».