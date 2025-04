MÕISAS LÄHEB MÄNGUKS Mart Sander asub aadlipere kaunitaridega Ida-Virumaa turismi edendama

Mart Sander on veendunud, et Mäetaguse mõisa erakordselt kvaliteetselt restaureeritud interjöör ja autentne atmosfäär üllatab vaatajaid

Spioonist naishärjavõitleja. Kriminaalne nunn. Paruness, kes kavaldas üle Saatana. Mis ühendab neid kõiki? See, et need on reaalselt elanud daamid von Rosenite suguvõsast, mis on olnud Eestiga seotud juba 800 aastat. Põnevad elusaatused on inspiratsiooniks müstilisele näidendile, kus reaalsed faktid põimuvad fantaasiaga.​