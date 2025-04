Näitleja Adam Devine šokeerivast diagnoosist: mulle öeldi, et olen suremas

Näitleja Adam Devine on viimastel aastatel kannatanud krooniliste valude käes.

Komöödiaseriaalidest «Modern Family» ja «Workaholics» tuntud näitleja Adam Devine jagas üksikasju sünge terviseprognoosi kohta, mille ta sai pärast aastaid kroonilise valu käes kannatamist.​ Näitleja täpsustas, et sai esialgu valediagnoosi, kuid elas mõnda aega teadmisega, et ta on suremas, olles hea näide selle kohta, miks tasub konsulteerida erinevate arstidega.