KULTUURIS KUUM 25 aastat heavy metalit mänginud Heraldit hoiab raju muusika noorena

Meestega tuli jutuks see, mis tunne on 25 aastat bändi teha ning mida selline vanus ühe ansambli jaoks üldse tähendab, kuidas kirjutab Herald lugusid, kui kohati tundub, et heavy metal žanris on juba kõik tehtud. Räägiti aga ka sellest, millist muusikat bändiliikmed siis kuulavad, kui parajasti ise muusikat ei tee ning muidugi esitati ka igivana küsimus - kas heavy metal hoiab noorena?