Suri mõjuka briti post-punk bändi kaasasutaja

Dave Allen, Briti väga mõjuka post-punk bändi Gang of Four ja funk-muusika mõjutustega grupi Shriekback asutaja ning basskitarrist, suri möödunud laupäeval, teatas Gang of Four'i trummar Hugo Burnham bändi ametlikul Instagrami kontol. Burnham märkis, et Allen oli viimastel aastatel põdenud varajast Alzheimeri tõbe.

«Valu täis südamega jagame uudist, et Dave Allen, meie vana muusikaline partner, sõber ja särav muusik, suri laupäeva hommikul. Ta oli kodus oma perega. Dave oli aastaid kannatanud varase dementsuse all, mis on olnud tema naise Paddy, nende laste ja lähedaste sõprade jaoks südantlõhestav aeg. Meie armastus ja mõtted on nendega. Jon ja mina läksime teda vaatama ja veetsime tema ja tema perega kena pärastlõuna. Me rääkisime ja naersime tundide kaupa, jagades rikkalikke ja ilusaid mälestusi koos veedetud headest aegadest. Seikluseid, karjääre muusikas, perede loomist, meie põimunud elusid, mis ulatuvad poole sajandi kaugusele. Meil on olnud tõesti suur õnn, et selline bassiäss on olnud meie eludes,» kirjutas trummar Hugo Burnham bändi Instagrami lehel.