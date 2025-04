Kitarrist avalikustas videointervjuus, et tal oli mõne aja eest insult, mis jättis tema aju vasakule küljele püsiva kahjustuse, mis on mõjutanud, kuidas ta oma instrumenti mängib.

Muusik, kellel oli 2021. aasta esinemise ajal äge aordi dissektsioon, selgitas, et 2022. aastal märkas ta, et mingi erinevus oli selles, kuidas ta kasutas oma paremat kätt kitarri mängimiseks ja hammaste harjamiseks. Ta otsustas minna arsti juurde ja sai kiiresti teada, et tal oli ajukahjustus pärast insulti, mitte isemööduv transitoorne isheemiline atakk (nn insuldi häirekell), nagu ta varem arvas.