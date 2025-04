TMW ülevaade: keel on teisejärguline, kui muusika rokib

Või äkki tähendab rahulolematus lihtsalt seda, et oleks pidanud mõnele teisele festivalile minema? Kuhugi, kus juba eos ootab ees muusika, mis ühtib külastaja maitsega rohkem kui laialivalguva (heas mõttes) programmiga festival, kus on midagi kõigile, kes otsima vaevuvad?

Tallinn Music Week, järjekorras 16., on seda laadi festival, et kui sa festivaliga rahule ei jää, jääb sul kahjuks üle vaid iseennast süüdistada. Kui sul on ometigi valida enam kui 20 lava ning rohkem kui 170 artisti vahel ja sa ikkagi pettud, on tegemist hulga valede valikutega, mida saanuks ennetada. Nii lihtsalt on.