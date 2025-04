Noorte muusikute konkurss meelitab Tallinna maailma kõige andekamad lapsed

«Suures plaanis on konkursi kontseptsioon jäänud samaks. Konkursil on kolm vooru – videovoor, soolovoor ning finaalid kammerorkestri saatel. Kahtlemata on lisanud sündmusele kaalukust ja osalejate jaoks atraktiivsust tõsiasi, et juba mitmendat korda toimub konkurss koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga selle ilusates ja suurepärase akustikaga saalides ning finaliste saadab EMTA Sinfonietta maestro Toomas Vavilovi juhatusel,» sõnab pianist, muusika- ja teatriakadeemia õppejõud ning konkursi kunstiline juht Mihkel Poll, kelle vanavanemad Reet ja Märt Hunt konkursile 1997. aastal aluse panid.