Rekordeid purustanud «Minecrafti​ film» külvab kinodes paksu pahandust. Apollo Kino: Eestis selliseid probleeme veel ei ole

Avanädalavahetusel 36 858 inimest kinno meelitanud «Minecrafti​ film» on lisaks sotsiaalmeediale ka kinodes palju segadust külvanud. Nimelt on osad kinokülastajad filmi ajal märatsema hakanud ning toitu loopinud. Apollo Kino esindaja sõnul Eestis selliseid probleeme veel ei ole, kuid üks «Minecrafti​ filmi» trend on siiski ka Eesti kinodesse kaasa toodud.