Suri ansambli Blondie trummar

Rolling Stone'i ajakiri nimetas teda üheks kõigi aegade parimaks trummariks. Tema energilised trummilöögid ja meloodilised kaunistused tõstsid esile Blondie esikohalugusid nagu «Call Me», «The Tide Is High» ja «Heart Of Glass». Burke'i surma põhjuseks oli vähk.

Pika ja mitmekesise karjääri jooksul mängis ta ka Iggy Popi, Bob Dylani, The Ramonesi, Eurythmicsi ning Take Thati Mark Oweniga.

Burke sündis ja kasvas üles New Jerseys ning ütles intervjuudes korduvalt, et tema varaseim mälestus on «oma isa trummidel Four Seasonsiga mängimine»​.

Blondie tegi omale nime New Yorgi punkklubides nagu CBGB, esinedes koos eakaaslastega nagu Talking Heads, Television ja Patti Smith, ning andsid oma nime kandva debüütalbumi välja 1976. aastal. Blondie edu saabus aga paar aastat hiljem tänu albumile «Parallel Lines»​, kus peal olid ka sellised hitid nagu «One Way Or Another» ja «Heart of Glass»​.