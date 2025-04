Tiit Ojasoo uuslavastus Eesti Draamateatris on midagi enamat kui lihtsalt suhete komöödia – see on valus, võimas ja vastuoluline teekond armastuse ja üksinduse südamesse. Loe, miks kriitik pärast esimest vaatust vaimustus, aga lahkus saalist sisemiselt raputatuna.