liigutav beebiPILT Räpitäht Eminemist sai vanaisa

Enam kui tosina Grammyga pärjatud räppar Eminemil on põhjust rõõmustada, sest tema 29-aastane tütar Hailie Jade Scott ning tema abikaasa Evan McClintock said oma esimese lapse. See tähendab, et 52-aastasest Eminemist on nüüd saanud vanaisa.