ELTON PALUS ANDEKS Madonna ja Elton John matsid kauaaegse tülikirve lõpuks maha

Elton jagas Madonna tehtud postitust oma Instagrami loos, nimetades kohtumist backstage'is Madonnaga «tervendavaks hetkeks.» Elton ja Carlile on just välja andnud uue albumi «Who Believes in Angels» ja teinud erikontserdi, mida näidati kanalil CBS. Madonna aga töötab oma järgmise albumi «Confessions 2» kallal, mis on tema 2005. aasta hittalbumi järg. Nüüdsest elavad nad teineteise toimetustele kaasa, kuid eelmised paarkümmend aastat hoidsid nad teineteisest eemale nii palju kui võimalik.