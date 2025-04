Arditti Quartet on üks maailma hinnatumaid keelpillikvartette, kes on tuntud oma särtsakate ja tehniliselt viimistletud tõlgendustega kaasaegsest ja 20. sajandi muusikast. Alates ansambli asutamisest 1974. aastal viiuldaja Irvine Arditti poolt on ansamblile kirjutatud sadu keelpillikvartette ja muid kammerteoseid.