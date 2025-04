Õige pea Eestit Eurovisioonil esindav Tommy Cash näitab uues videos, kuidas teha muusikat sedasi, ei pea üldse muusikat mängima. Video ilmus Eurovisioni ametlikul kanalil ning seda on vaadanud peaaegu sada tuhat silmapaari, olgugi et härra Cash video jooksul põhimõtteliselt lillegi ei liiguta. Aga sellel on oma mõte.

Video algab kena mõttega Tommy Cashilt: «Elu on nagu kohv piimaga. Kui see on liiga tume, maitseb see mõrult, aga kui see on liiga hele, kaotab see mõtte. Võlu on õiges tasakaalus.» Seejärel näeme Cashi istumas publiku aplausi saatel klaveri ette, rüüpamas korraks sümboolselt kohvi ning võtmas stopperi.