Merle Karusoo: Kui neil tekib see küsimus, kas maksab siia tulla, siis mingu kevadesse parem. Ärgu tulgu. Just eile olin sõjaväsimusest mõtlema. Need, kes tunnistavad, et nad on väsinud sõjast, need tunnistavad tegelikult, et nad tahavad Ukraina kaotust. Ukrainat hoiab üleval ainult see, et meie sellest sõjas ei väsiks.