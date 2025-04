Elton John teda vaevavast tervisemurest: ma ei saa enam isegi vaadata, kuidas mu lapsed jalkat mängivad

Elton John pole kehva nägemise tõttu ametit sugugi maha pannud, sest alles ilmus tema ja Brandi Carlile'i ühine album «Who Believes in Angels ?». Johni ja Carlile'i meeleolukad duetid on siiani saanud sooja vastuvõtu, samuti on Elton John vahetevahel ikka lavale astunud.