INTERVJUU Eesti tipplavastaja: õhuke haridus tekitab agressiivsust ja see tingib kaitsevajaduse

Ma ei tea. Panin seda numbrit juhuslikult tähele ja täpselt sama juhuslikult läheb see kokku «Sünnipäevaküünalde» tekstiga, kus sees on ühe vapra naise peaaegu sajandi pikkune sünnipäev. See on tõepoolest selline hea kokkusattumus. Tegelikult on see minu sada lihtsalt üks number. Kui täpsemalt vaadata, mis tööd seal saja sees on, siis leiab ehk mõnegi sellise, mis ei anna täislavastuse mõõtu välja, aga töö on see ikkagi olnud ja las ta siis jääb niimoodi, nagu ta on.