DÜSSELDORFI MASINAVÄRK Tallinnasse saabub bänd, kelle naasmist on ammu oodatud

2014. aastal pälvisid Kraftwerki asutajaliikmed Ralf Hütter ja 2020. aastal meie seast lahkunud Florian Schneider Grammy elutööpreemia. 2021. aastal lisati Kraftwerk Rock & Roll Hall of Fame'i liikmeks.

Kraftwerk on varem Eestis esinenud 2004. ja 2018. aastail.

18. novembril 2025 esineb Kraftwerk eesotsas Ralf Hütteriga Alexela Kontserdimajas. Multimeedia kontserdil tuleb esitusele teedrajava loomingu läbilõige alates albumist «Autobahn», mille nimilugu on ka kontserdi audiovisuaalne süda. Oodata on muuhulgas ka palasid «Tour de France», «The Man-Machine», «The Model», «The Robots».ning massiivset kolmikut «Trans-Europe Express», «Metal on Metal» ja «Abzug».